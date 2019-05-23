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Физлица вложили в банки свыше 443 млрд грн

Физлица вложили в банки свыше 443 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 6941 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 мая 2019 составила 443,9 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

"Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 мая 2019 составила 443,9 млрд грн. Для сравнения - по состоянию на 1 апреля 2019 этот показатель был на уровне 443,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало мая 2019:

- вклады в национальной валюте - 247,0 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте - 196,9 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2019 года в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 24,7 млрд грн, или 5,6% от общей суммы вкладов.

В ФГВФЛ напомнили, что с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей. В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 мая 2019 составляет 268,4 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц за март 2019 года выплатил кредиторам неплатежеспособных банков более 1,7 млрд грн.

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