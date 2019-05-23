Фізособи вклали в банки понад 443 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 травня 2019 року склала 443,9 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.
"Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 травня 2019 року склала 443,9 млрд грн. Для порівняння - станом на 1 квітня 2019 року цей показник був на рівні 443,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб станом на початок травня 2019 року:
- вклади у національній валюті - 247,0 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 196,9 млрд грн.
Станом на 1 травня 2019 року у банках-учасниках Фонду налічується 1,3 млн вкладників-ФОП, що становить 3,1% усіх вкладників. Сума їхніх коштів у банках становить 24,7 млрд грн, або 5,6% від загальної суми вкладів.
У ФГВФО нагадали, що з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців. Загалом сума можливого відшкодування за рахунок коштів Фонду станом на 1 травня 2019 року становить 268,4 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за березень 2019 року виплатив кредиторам неплатоспроможних банків понад 1,7 млрд грн.