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Финская судоверфь может построить ледоколы для береговой охраны США

Киев • УНН

 • 6200 просмотра

Судоверфь в Раума ведет переговоры с США о строительстве до пяти ледоколов средней мощности, а также трех крупных ледоколов. Общая стоимость может достичь более 2,5 млрд евро.

Финская судоверфь может построить ледоколы для береговой охраны США

Судоверфь в финском городе Раума на западе страны ведет переговоры с береговой охраной США о строительстве нескольких ледоколов. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, судоверфь готова построить от трех до пяти ледоколов средней мощности. Также ведутся консультации по строительству трех больших ледоколов. Общая стоимость на эти пять кораблей составляет более двух с половиной миллиардов евро.

В публикации сказано, что береговая охрана США обратилась к нескольким верфям с запросом об их готовности построить ледоколы в течение трех лет.

В то же время исполнительный директор судоверфи в Рауме отказался комментировать эту информацию.

Дополнение

Город Раума находится на западе Финляндии, на побережье Ботнического залива. Статус города данный населенный пункт получил 17 апреля 1442 года. Этот город известен высококачественным кружевом (известно с XVII века) и старой деревянной архитектурой в центре, которая находится под охраной ЮНЕСКО с 1991 года.

Напомним

Финляндия решила оставить сухопутную границу с россией закрытой на неопределенный срок, ссылаясь на соображения безопасности. Это решение стало продолжением политики, начатой еще в 2023 году, когда финны перекрыли все наземные пункты пропуска на востоке.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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