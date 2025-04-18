Фінська судноверф може побудувати криголами для берегової охорони США
Київ • УНН
Судноверф у Раума веде переговори з США щодо будівництва до п'яти криголамів середньої потужності, а також трьох великих криголамів. Загальна вартість може сягнути понад 2,5 млрд євро.
Судноверф у фінському місті Раума на заході країни веде перемовини з береговою охороною США щодо будівництва декількох криголамів. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, судноверф готова побудувати від трьох до п’яти криголамів середньої потужності. Також ведуться консультації щодо будівництва трьох великих криголамів. Загальна вартість на ці п’ять кораблів складає понад два с половиною мільярди євро.
У публікації сказано, що берегова охорона США звернулася до кількох верф із запитом про їхню готовність побудувати криголами впродовж трьох років.
Водночас виконавчий директор судноверфі в Раумі відмовився коментувати цю інформацію.
Доповнення
Місто Раума знаходиться на заході Фінляндії, на узбережжі Ботнічної затоки. Статус міста даний населений пункт отримав 17 квітня 1442 року. Це місто відоме високоякісним мереживом (відомо з XVII століття) та старою дерев'яною архітектурою у центрі, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО з 1991 року.
Нагадаємо
Фінляндія вирішила залишити сухопутний кордон із росією закритим на невизначений термін, посилаючись на міркування безпеки. Це рішення стало продовженням політики, розпочатої ще у 2023 році, коли фіни перекрили всі наземні пункти пропуску на сході.