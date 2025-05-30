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Financial Times

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Финляндия выделит 20 млн евро на реформу старшей школы в Украине

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Правительства Украины и Финляндии подписали соглашение о реализации программы "Учимся вместе 2" для поддержки реформы старшей школы. Финляндия выделит до 20 млн евро на развитие академического направления.

Финляндия выделит 20 млн евро на реформу старшей школы в Украине

Кабмин и правительство Финляндии подписали Соглашение о реализации программы "Учимся вместе 2", направленной на поддержку профильной реформы старшей школы в Украине. Общий объем финансирования со стороны Финляндии составляет до 20 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования Украины.

Детали

Предполагается, что программа будет реализовываться в течение 2025–2029 годов.

Реформа старшей школы стартует в 2027 году и предусматривает две образовательные траектории для учащихся после 9 класса:

  • профессиональную — с возможностью поступления в профессиональные колледжи или учреждения профессионального предвысшего образования;
    • академическую — обучение в академических лицеях с последующим поступлением в университеты.

      Поддержка правительства Финляндии будет сосредоточена на развитии академического направления старшей школы.

      Программа "Учимся вместе 2" предусматривает:

      1. Профессиональное развитие учителей и директоров учебных заведений — приобретение знаний и умений, обеспечивающих внедрение качественного компетентностного обучения в соответствии с принципами НУШ.
        1. Поддержку школ в разработке образовательных программ по выбранным профилям.
          1. Создание и внедрение социальных программ для поддержки педагогических работников, административного персонала учебных заведений и учащихся с применением травма-информированного подхода к организации и осуществлению образовательного процесса.

            Финляндия — один из ключевых партнеров Украины во внедрении реформы НУШ. Первый проект "Учимся вместе", стартовавший в 2018 году, помогал становлению Новой украинской школы с самого начала реформы. Мы благодарны за запуск второй фазы этой важной инициативы и финансовую поддержку. Финская экспертиза во внедрении образовательных реформ — весомый вклад в трансформацию нашей системы. Спасибо партнерам

            — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

            В среднесрочной перспективе реализация Программы "Учимся вместе 2" улучшит качество академического профильного среднего образования, повысит его доступность, будет способствовать трансформации содержания образования на основе компетентностного подхода.

            Напомним

            Министерство образования и науки Украины ствердило Типовую образовательную программу для старшей школы. Это ключевой документ, необходимый для воплощения реформы обучения в старших классах. 

            Лилия Набока

            Лилия Набока

            Образование
            Лісовий Оксен Васильович
            Министерство образования и науки Украины
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