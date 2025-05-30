Финляндия выделит 20 млн евро на реформу старшей школы в Украине

Кабмин и правительство Финляндии подписали Соглашение о реализации программы "Учимся вместе 2", направленной на поддержку профильной реформы старшей школы в Украине. Общий объем финансирования со стороны Финляндии составляет до 20 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования Украины.

Детали

Предполагается, что программа будет реализовываться в течение 2025–2029 годов.

Реформа старшей школы стартует в 2027 году и предусматривает две образовательные траектории для учащихся после 9 класса:

профессиональную — с возможностью поступления в профессиональные колледжи или учреждения профессионального предвысшего образования;

академическую — обучение в академических лицеях с последующим поступлением в университеты.

Поддержка правительства Финляндии будет сосредоточена на развитии академического направления старшей школы.

Программа "Учимся вместе 2" предусматривает:

Профессиональное развитие учителей и директоров учебных заведений — приобретение знаний и умений, обеспечивающих внедрение качественного компетентностного обучения в соответствии с принципами НУШ. Поддержку школ в разработке образовательных программ по выбранным профилям. Создание и внедрение социальных программ для поддержки педагогических работников, административного персонала учебных заведений и учащихся с применением травма-информированного подхода к организации и осуществлению образовательного процесса.

Финляндия — один из ключевых партнеров Украины во внедрении реформы НУШ. Первый проект "Учимся вместе", стартовавший в 2018 году, помогал становлению Новой украинской школы с самого начала реформы. Мы благодарны за запуск второй фазы этой важной инициативы и финансовую поддержку. Финская экспертиза во внедрении образовательных реформ — весомый вклад в трансформацию нашей системы. Спасибо партнерам — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В среднесрочной перспективе реализация Программы "Учимся вместе 2" улучшит качество академического профильного среднего образования, повысит его доступность, будет способствовать трансформации содержания образования на основе компетентностного подхода.

Напомним

Министерство образования и науки Украины ствердило Типовую образовательную программу для старшей школы. Это ключевой документ, необходимый для воплощения реформы обучения в старших классах.