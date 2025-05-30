Фінляндія виділить 20 млн євро на реформу старшої школи в Україні

Кабмін та уряд Фінляндії підписали Угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2", спрямованої на підтримку профільної реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 млн євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство освіти України.

Деталі

Передбачається, що програму реалізовуватимуть упродовж 2025–2029 років.

Реформа старшої школи стартує у 2027 році та передбачає дві освітні траєкторії для учнів після 9 класу:

професійну — з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти;

академічну — навчання в академічних ліцеях із подальшим вступом до університетів.

Підтримку уряду Фінляндії буде зосереджено на розвитку академічного спрямування старшої школи.

Програма "Навчаємося разом 2" передбачає:

Професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти — набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ. Підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями. Створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

Фінляндія — один із ключових партнерів України в упровадженні реформи НУШ. Перший проєкт "Навчаємось разом", що стартував у 2018 році, допомагав становленню Нової української школи від самого початку реформи. Ми вдячні за запуск другої фази цієї важливої ініціативи та фінансову підтримку. Фінська експертиза в упровадженні освітніх реформ — вагомий внесок у трансформацію нашої системи. Дякуємо партнерам — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У середньостроковій перспективі реалізація Програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для старшої школи. Це ключовий документ, необхідний для втілення реформи навчання у старших класах.