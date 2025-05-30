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Фінляндія виділить 20 млн євро на реформу старшої школи в Україні

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Уряди України та Фінляндії підписали угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2" для підтримки реформи старшої школи. Фінляндія виділить до 20 млн євро на розвиток академічного спрямування.

Фінляндія виділить 20 млн євро на реформу старшої школи в Україні

Кабмін та уряд Фінляндії підписали Угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2", спрямованої на підтримку профільної реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 млн євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство освіти України.

Деталі

Передбачається, що програму реалізовуватимуть упродовж 2025–2029 років.

Реформа старшої школи стартує у 2027 році та передбачає дві освітні траєкторії для учнів після 9 класу:

  • професійну — з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти;
    • академічну — навчання в академічних ліцеях із подальшим вступом до університетів.

      Підтримку уряду Фінляндії буде зосереджено на розвитку академічного спрямування старшої школи.

      Програма "Навчаємося разом 2" передбачає:

      1. Професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти — набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ.
        1. Підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями.
          1. Створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

            Фінляндія — один із ключових партнерів України в упровадженні реформи НУШ. Перший проєкт "Навчаємось разом", що стартував у 2018 році, допомагав становленню Нової української школи від самого початку реформи. Ми вдячні за запуск другої фази цієї важливої ініціативи та фінансову підтримку. Фінська експертиза в упровадженні освітніх реформ — вагомий внесок у трансформацію нашої системи. Дякуємо партнерам

            — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

            У середньостроковій перспективі реалізація Програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

            Нагадаємо

            Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для старшої школи. Це ключовий документ, необхідний для втілення реформи навчання у старших класах. 

            Лілія Набока

            Лілія Набока

            Освіта
            Лісовий Оксен Васильович
            Міністерство освіти і науки України
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