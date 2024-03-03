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Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса

Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 20:40  •  623 просмотра

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Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО "Нордик репидшипмент - 2024" как полноправный член Альянса.

В понедельник, 4 марта, стартуют учения северных стран НАТО Nordic Response 2024, в которых Финляндия впервые примет участие как полноправный член Альянса. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Отмечается, что военные маневры будут проходить на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Они охватывают наземные, морские и воздушные маневры, в них примут участие около 20 тысяч участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.

Президент Финляндии Александер Стубб совершит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.

Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на учения НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил

президент Финляндии Александер Стубб

В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО3 марта 2024, 02:41 • 35560 просмотров

Лилия Подоляк

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Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса

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Новости Мира •   •  623 просмотра
Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса

Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

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