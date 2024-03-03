Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса
Киев • УНН
Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО "Нордик репидшипмент - 2024" как полноправный член Альянса.
В понедельник, 4 марта, стартуют учения северных стран НАТО Nordic Response 2024, в которых Финляндия впервые примет участие как полноправный член Альянса. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
Детали
Отмечается, что военные маневры будут проходить на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Они охватывают наземные, морские и воздушные маневры, в них примут участие около 20 тысяч участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.
Президент Финляндии Александер Стубб совершит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.
Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на учения НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил
В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО3 марта 2024, 02:41 • 35560 просмотров
Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса
Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО "Нордик репидшипмент - 2024" как полноправный член Альянса.
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