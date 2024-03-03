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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7788 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Фінляндія долучиться до спільних оборонних навчань НАТО як член Альянсу

Київ • УНН

 • 32608 перегляди

Фінляндія вперше візьме участь в навчаннях НАТО "Нордик репідшипмент - 2024" як повноправний член Альянсу.

Фінляндія долучиться до спільних оборонних навчань НАТО як член Альянсу

У понеділок, 4 березня, стартують навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, у яких Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що військові маневри проходитимуть на території Фінляндії, Швеції і Норвегії. Вони охоплюють наземні, морські і повітряні маневри, в них візьмуть участь близько 20 тисяч учасників з 14 країн, в тому числі 4100 фінських солдатів.

Президент Фінляндії Александер Стубб здійснить свій перший закордонний візит для інспектування навчань в Норвегії.

Якби хтось сказав мені два роки тому, що президент Фінляндії здійснить свій перший робочий візит на навчання НАТО через тиждень після інавгурації, я б не повірив

президент Фінляндії Александер Стубб

У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів з Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні і розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.

Японія візьме участь у навчаннях з космічної оборони разом із НАТО03.03.24, 04:41 • 39004 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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