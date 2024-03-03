Фінляндія долучиться до спільних оборонних навчань НАТО як член Альянсу
Київ • УНН
Фінляндія вперше візьме участь в навчаннях НАТО "Нордик репідшипмент - 2024" як повноправний член Альянсу.
У понеділок, 4 березня, стартують навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, у яких Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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Зазначається, що військові маневри проходитимуть на території Фінляндії, Швеції і Норвегії. Вони охоплюють наземні, морські і повітряні маневри, в них візьмуть участь близько 20 тисяч учасників з 14 країн, в тому числі 4100 фінських солдатів.
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У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів з Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні і розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.
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