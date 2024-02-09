Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 190 миллионов евро

Финляндия решила направить Украине 22-й пакет военной помощи на сумму около 190 миллионов евро, содержание которого не разглашается из соображений безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает Yle, пишет УНН.

Детали

В министерстве утверждают, что помощь учитывала как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии, однако детальное содержание груза и детали по его доставке не сообщают в целях безопасности.

Этот пакет помощи также включает продукцию, которая была закуплена у финских производителей. Для ее закупки выделили отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.

В отечественной промышленности есть много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов, - сообщает министр обороны Антти Хаккянен.

Хаккянен также сообщает, что сейчас Финляндия разрабатывает долгосрочный план поддержки Украины.

Дополнение

Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, которые действуют в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.

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