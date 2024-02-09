Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 190 миллионов евро
Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 190 миллионов евро для поддержки украинской обороны.
Украина договаривается с ЕС о продлении экономического и транспортного безвиза - премьер
Украина работает над продлением экономического и транспортного безвизового режима с ЕС до июня 2025 года.
Во время визита в США Шольц встретился со своим "двойником"
Канцлер Германии Олаф Шольц встретился со своим "двойником", сенатором-демократом Крисом Кунсом, во время визита в США. Политики сделали совместное фото и пошутили о собственном сходстве.
Случай смерти мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен рассказал о ходе дела
Расследование после информации о смерти мобилизованного мужчины из Одесской области, больного эпилепсией, который умер в первый день, находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
На Киевщине произошел пожар в садике: что известно
В частном детском саду в Киевской области произошел пожар, 21 ребенок был эвакуирован воспитателями, пока пожарные тушили пламя.
Эпидемия гриппа и ОРВИ: в Одесской ОВА рассказали, при каких условиях школы региона перейдут на дистанционное обучение
Если заболеет 20% учеников в школе, то директор принимает решение о введении карантинных ограничений в учебном заведении.
Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией
Международной полиции удалось разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией, используя такие цифровые источники, как распознавание лиц и геолокация.
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун
Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна.
Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.