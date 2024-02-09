Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на 190 мільйонів євро
Київ • УНН
Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 190 мільйонів євро для підтримки української оборони.
Фінляндія вирішила направити Україні 22-й пакет військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро, зміст якого не розголошується з міркувань безпеки. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає Yle, пише УНН.
Деталі
У міністерстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють в цілях безпеки.
Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.
У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів,
Хаккянен також повідомляє, що зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.
Доповнення
Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.
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