Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на 190 мільйонів євро

Фінляндія вирішила направити Україні 22-й пакет військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро, зміст якого не розголошується з міркувань безпеки. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає Yle, пише УНН.

Деталі

У міністерстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють в цілях безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів,