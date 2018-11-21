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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94514 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105293 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140631 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133057 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165677 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

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Финляндия начинает председательство в Совете Европы

Финляндия начинает председательство в Совете Европы

Киев  •  УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня начинается полугодовое председательство Финляндии в Совете Европы, одним из вопросов, стоящих в повестке дня организации в срок председательства Финляндии, является ситуация вокруг членства России в данной организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yle.

"В срок председательства Финляндии в повестке дня организации будет стоять вопрос о членстве в ней России. Россия приостановила выплату членского взноса в качестве протеста после того, как российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после аннексии Крыма", - отмечает издание.

Россия ранее являлась крупнейшим финансовым донором организации.

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Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия "сделает все для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы".

В декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Совет Европы является органом сотрудничества, объединяющим практически все европейские страны.

Напомним, в мае Совет Европы возглавила Хорватия.

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