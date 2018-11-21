Финляндия начинает председательство в Совете Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня начинается полугодовое председательство Финляндии в Совете Европы, одним из вопросов, стоящих в повестке дня организации в срок председательства Финляндии, является ситуация вокруг членства России в данной организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yle.
"В срок председательства Финляндии в повестке дня организации будет стоять вопрос о членстве в ней России. Россия приостановила выплату членского взноса в качестве протеста после того, как российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после аннексии Крыма", - отмечает издание.
Россия ранее являлась крупнейшим финансовым донором организации.
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Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия "сделает все для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы".
В декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.
В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.
Совет Европы является органом сотрудничества, объединяющим практически все европейские страны.
Напомним, в мае Совет Европы возглавила Хорватия.