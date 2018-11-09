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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106711 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113500 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151046 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145389 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136897 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128425 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171824 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Генсек Совета Европы предостерег от Ruxit

Генсек Совета Европы предостерег от Ruxit

Киев  •  УНН

 • 8896 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность, что Евросоюз может столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit - выходом России из Совета Европы. Об этом он заявил во время визита в Финляндию для переговоров с главой МИД страны Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на издание Yle.

"Существует реальная угроза того, что Европа столкнется не только с Brexit (выходом Великобритании из Европейского Союза), но и с Ruxit", - сказал он.

По словам Ягланда, существует угроза, что выход России из СЕ помешает обычным россиянам подать иски в Европейский суд по правам человека и снова будет разделять Европу.

В свою очередь, глава МИД Финляндии заявил, что постарается сделать все, чтобы решить проблему с нежеланием России платить членские взносы в СЕ.

"Когда вы являетесь членом организации, вы также должны платить взносы. Это касается всех. Если вы не платите, вы не можете получить преимущества членства", - отметил дипломат.

Ранее Генсек СЕ заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в январе 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.

При этом в декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.

В 2014 году из-за незаконной аннексию Крыма Россией резолюции ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Как сообщал УНН, Янгланд не исключает, что Россия покинет Совет Европы, когда наступит два года с момента неуплаты ею членских взносов.

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