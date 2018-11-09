Генсек Совета Европы предостерег от Ruxit
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность, что Евросоюз может столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit - выходом России из Совета Европы. Об этом он заявил во время визита в Финляндию для переговоров с главой МИД страны Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на издание Yle.
"Существует реальная угроза того, что Европа столкнется не только с Brexit (выходом Великобритании из Европейского Союза), но и с Ruxit", - сказал он.
По словам Ягланда, существует угроза, что выход России из СЕ помешает обычным россиянам подать иски в Европейский суд по правам человека и снова будет разделять Европу.
В свою очередь, глава МИД Финляндии заявил, что постарается сделать все, чтобы решить проблему с нежеланием России платить членские взносы в СЕ.
"Когда вы являетесь членом организации, вы также должны платить взносы. Это касается всех. Если вы не платите, вы не можете получить преимущества членства", - отметил дипломат.
Ранее Генсек СЕ заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в январе 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.
При этом в декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.
В 2014 году из-за незаконной аннексию Крыма Россией резолюции ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.
Как сообщал УНН, Янгланд не исключает, что Россия покинет Совет Европы, когда наступит два года с момента неуплаты ею членских взносов.