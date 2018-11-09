Генсек Совета Европы предостерег от Ruxit

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность, что Евросоюз может столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit - выходом России из Совета Европы. Об этом он заявил во время визита в Финляндию для переговоров с главой МИД страны Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на издание Yle.