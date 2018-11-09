Генсек Ради Європи застеріг від Ruxit

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння, що Євросоюз може зіткнутися не лише з Brexit, але і з Ruxit - виходом Росії з Ради Європи. Про це він заявив під час візиту до Фінляндії для переговорів з головою МЗС країни Тімо Сойні, передає УНН з посиланням на видання Yle.