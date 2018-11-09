Генсек Ради Європи застеріг від Ruxit
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння, що Євросоюз може зіткнутися не лише з Brexit, але і з Ruxit - виходом Росії з Ради Європи. Про це він заявив під час візиту до Фінляндії для переговорів з головою МЗС країни Тімо Сойні, передає УНН з посиланням на видання Yle.
"Існує реальна загроза того, що Європа зіштовхнеться не лише з Brexit (виходом Великої Британії з Європейського Союзу), але і з Ruxit", - сказав він.
За словами Ягланда, існує загроза, що вихід Росії з РЄ завадить звичайним росіянам подати позови до Європейського суду з прав людини і знову розділятиме Європу.
У свою чергу, голова МЗС Фінляндії заявив, що намагатиметься зробити все, щоб вирішити проблему з небажанням Росії платити членські внески в РЄ.
"Коли ви є членом організації, ви також повинні платити внески. Це стосується всіх. Якщо ви не платите, ви не можете отримати переваги членства", - зазначив дипломат.
Раніше Генсек РЄ заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.
При цьому у грудні цього року регламентний комітет ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію - після того, як в асамблеї не пройшла спроба повернути російську делегацію у жовтні.
У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.
Як повідомляв УНН, Янгланд не виключає, що Росія залишить Раду Європи, коли настане два роки з моменту несплати нею членських внесків.