Генсек Ради Європи застеріг від Ruxit

ukru
Ексклюзив
12:16 • 32297 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 78689 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 83961 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 75646 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 100082 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 108713 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 69250 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81148 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 147301 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224765 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 145517 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 139658 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 117119 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 104198 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 95913 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 78706 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 108717 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 147305 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 495670 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 575706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 41706 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 49857 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187768 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183217 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182475 перегляди
Актуальне
Генсек Ради Європи застеріг від Ruxit

Генсек Ради Європи застеріг від Ruxit

Київ • УНН

 • 8896 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння, що Євросоюз може зіткнутися не лише з Brexit, але і з Ruxit - виходом Росії з Ради Європи. Про це він заявив під час візиту до Фінляндії для переговорів з головою МЗС країни Тімо Сойні, передає УНН з посиланням на видання Yle.

"Існує реальна загроза того, що Європа зіштовхнеться не лише з Brexit (виходом Великої Британії з Європейського Союзу), але і з Ruxit", - сказав він.

За словами Ягланда, існує загроза, що вихід Росії з РЄ завадить звичайним росіянам подати позови до Європейського суду з прав людини і знову розділятиме Європу.

У свою чергу, голова МЗС Фінляндії заявив, що намагатиметься зробити все, щоб вирішити проблему з небажанням Росії платити членські внески в РЄ.

"Коли ви є членом організації, ви також повинні платити внески. Це стосується всіх. Якщо ви не платите, ви не можете отримати переваги членства", - зазначив дипломат.

Раніше Генсек РЄ заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.

При цьому у грудні цього року регламентний комітет ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію - після того, як в асамблеї не пройшла спроба повернути російську делегацію у жовтні.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, Янгланд не виключає, що Росія залишить Раду Європи, коли настане два роки з моменту несплати нею членських внесків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17