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Фінляндія починає головування у Раді Європи

Фінляндія починає головування у Раді Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні починається піврічне головування Фінляндії у Раді Європи, одним з питань, що стоять на порядку денному організації у термін головування Фінляндії, є ситуація навколо членства Росії у цій організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yle.

"У термін головування Фінляндії у порядку денному організації стоятиме питання про членство у ній Росії. Росія призупинила виплату членського внеску як протест після того, як російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після анексії Криму", - відзначає видання.

Росія раніше була найбільшим фінансовим донором організації.

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Раніше голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що Фінляндія "зробить все для того, щоб Росія залишилася у Раді Європи".

У грудні цього року регламентний комітет ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію - після того, як в асамблеї не пройшла спроба повернути російську делегацію у жовтні.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена ​​права голосу, а її члени - права займати посади голів комітетів ПАРЄ і входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.

Рада Європи є органом співпраці, що об'єднує практично всі європейські країни.

Нагадаємо, у травні Рада Європи очолила Хорватія.

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