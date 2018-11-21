Фінляндія починає головування у Раді Європи

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні починається піврічне головування Фінляндії у Раді Європи, одним з питань, що стоять на порядку денному організації у термін головування Фінляндії, є ситуація навколо членства Росії у цій організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yle.