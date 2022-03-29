Финляндия ожидает российской кампании по дезинформации относительно вступления страны в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Финляндия ожидает, что россия развернет кампанию дезинформации в ближайшие месяцы, чтобы повлиять на дебаты в стране по вступлению в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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“Финское общество в целом должно быть готовым к различным мерам со стороны россии, чтобы повлиять на формирование политики в Финляндии по вопросу НАТО”, - говорится в заявлении финской службы безопасности Supo.
“Государственная власть должна обеспечить условия для полной и откровенной дискуссии без запугивания, а также гарантировать, что посторонние лица не смогут влиять на решения относительно политики безопасности, принятые Финляндией”, - сказано в заявлении.
Детали
Как отмечает Supo, ”широкое влияние и незаконные разведывательные операции" со стороны рф — одна из основных угроз национальной безопасности Финляндии. Однако, пока существенных изменений в операциях Москвы, направленных на Финляндию, служба безопасности не наблюдает.
Специальная группа во главе с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто сейчас рассматривает способы укрепления нацбезопасности страны. Одним из вариантов является возможное членство в НАТО.
Опрос общественного мнения в Финляндии показал, что готовность страны присоединиться к Альянсу резко возросла после нападения россии на Украину. Это впервые указывает на то, что большинство выступает "за" присоединение к НАТО.
Дополнение
26 марта Финляндия остановила последнее транспортное сообщение между ЕС и россией.