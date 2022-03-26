Останній потяг у ЄС: Фінляндія зупиняє потяги до Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Одне з останніх прямих транспортних сполучень між ЄС і росією буде припинено. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Як повідомив фінський залізничний оператор VR, експрес-поїзд Allegro між російським метрополією Санкт-Петербургом і столицею Фінляндії Гельсінкі востаннє відправиться в неділю.
Поки що потяг курсує двічі на день.
Через вторгнення росії в Україну попит на квитки значно зріз. Росіяни покидають країну та намагаються вирватися у ЄС наземним шляхом, так як всі члени ЄС закрили небо для російських авіаліній та літаків.
Додамо
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України.