Последний поезд в ЕС: Финляндия останавливает поезда до Санкт-Петербурга

Детали

Как сообщил финский железнодорожный оператор VR, экспресс-поезд Allegro между российским метрополией Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки в последний раз отправится в воскресенье.

Пока поезд курсирует дважды в день.

Из-за вторжения россии в Украину спрос на билеты значительно срез. Россияне покидают страну и пытаются вырваться в ЕС наземным путем, так как все члены ЕС закрыли небо для российских авиалиний и самолетов.

Добавим

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о готовности страны к приезду еще большего количества беженцев из Украины.