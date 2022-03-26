Последний поезд в ЕС: Финляндия останавливает поезда до Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Одно из последних прямых транспортных сообщение между ЕС и россией будет прекращено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Как сообщил финский железнодорожный оператор VR, экспресс-поезд Allegro между российским метрополией Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки в последний раз отправится в воскресенье.
Пока поезд курсирует дважды в день.
Из-за вторжения россии в Украину спрос на билеты значительно срез. Россияне покидают страну и пытаются вырваться в ЕС наземным путем, так как все члены ЕС закрыли небо для российских авиалиний и самолетов.
Добавим
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о готовности страны к приезду еще большего количества беженцев из Украины.