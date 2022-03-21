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У Фінляндії готові прийняти ще більше українських біженців - прем'єр

У Фінляндії готові прийняти ще більше українських біженців - прем'єр

Київ • УНН

 • 256181 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України. Про це інформує УНН з посиланнм на YLE.

Деталі 

До Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців (за даними міграційної служби, притулку в країні попросили 7 916 українських громадян). Більшість українців, які рятуються від війни, облаштувалися в сусідніх країнах.

Як запевнила Марін, влада Фінляндії намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто прибуває з України. Також вона зазначила, що фіни поінформовані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

Марін вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.

Нагадаємо 

Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну.

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