У Фінляндії готові прийняти ще більше українських біженців - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України. Про це інформує УНН з посиланнм на YLE.
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До Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців (за даними міграційної служби, притулку в країні попросили 7 916 українських громадян). Більшість українців, які рятуються від війни, облаштувалися в сусідніх країнах.
Як запевнила Марін, влада Фінляндії намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто прибуває з України. Також вона зазначила, що фіни поінформовані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.
Марін вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.
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Вже 10 млн українців покинули свої будинки через війну.