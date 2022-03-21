В Финляндии готовы принять еще больше украинских беженцев - премьер

Детали

В Финляндию доехало относительно небольшое количество беженцев (по данным миграционной службы, убежища в стране попросили 7 916 украинских граждан). Большинство украинцев, спасающихся от войны, обосновались в соседних странах.

Как заверила Марин, власти Финляндии будут пытаться обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения тех, кто прибывает из Украины. Также она отметила, что финны проинформированы о том, что происходит, и хотят помогать.

Марин считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям - возможность посещать школу или детский сад.

Напомним

Уже 10 млн украинцев покинули свои дома из-за войны.