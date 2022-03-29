Фінляндія очікує російської кампанії з дезінформації щодо вступу країни в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Фінляндія очікує, що росія розгорне кампанію дезінформації в найближчі місяці, щоб вплинути на дебати у країні щодо вступу в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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“Фінське суспільство в цілому має бути готовим до різних заходів з боку росії, щоб вплинути на формування політики у Фінляндії щодо питання НАТО”, - йдеться у заяві фінської служби безпеки Supo.
“Державна влада повинна забезпечити умови для повної та відвертої дискусії без залякування, а також гарантувати, що сторонні особи не зможуть впливати на рішення щодо політики безпеки, прийняті Фінляндією”, - сказано у заяві.
Деталі
Як зазначає Supo, “широкий вплив і незаконні розвідувальні операції” з боку рф — одна з основних загроз національній безпеці Фінляндії. Однак, поки суттєвих змін в операціях Москви, спрямованих на Фінляндію, служба безпеки не спостерігає.
Спеціальна група на чолі з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто зараз розглядає способи зміцнення нацбезпеки країни. Одним з варіантів є можливе членство в НАТО.
Опитування громадської думки у Фінляндії показало, що готовність країни приєднатися до Альянсу різко зросла після нападу росії на Україну. Це вперше вказує на те, що більшість виступає “за” приєднання до НАТО.
Доповнення
26 березня Фінляндія зупинила останнє транспортне сполучення між ЄС та росією.