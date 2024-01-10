Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Правительство Финляндии оставляет в силе до дальнейшего уведомления и без новых сроков решение о закрытии границы с Россией. Об этом сообщает издание Iltalehti, со ссылкой на источники во власти Финляндии, передает УНН.

Детали

Финляндия не будет открывать восточную границу в ближайшие даты, поскольку поведение России не изменилось. Об этом передает издание Iltalehti, ссылаясь на собственные источники и информацию, полученную от властей страны.

В нынешней ситуации трудно представить, что граница будет открыта, - прокомментировал правительственный источник.

Во вторник министр внутренних дел Мари Рантанен в СМИ, что она не располагает информацией о том, что деятельность рф изменилась или меняется каким-то образом после закрытия восточной границы. Подобную информацию сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

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В среду финские СМИ получили информацию из разных источников, согласно которой правительство намерено продолжить полное закрытие восточной границы в четверг. Министр внутренних дел Рантанен прокомментировала STT во вторник, что это решение не будет особенно сложным.

В то же время, в среду 10 января, пограничная служба сообщила службу новостей X, что четыре человека пересекли восточную границу из России в Финляндию. Они подозреваются в нарушении государственной границы.

Напомним,

Финляндия с полуночи 30 ноября закрыла на две недели все автотранспортные пункты на границе с Россией.

Также УНН сообщал, что президент Финляндии Ниинисте и лидер Китая Си обсудили двусторонние отношения, - между Финляндией и Китаем ведется конструктивный диалог по делу газопровода Balticconnector. Кроме того, Си Цзиньпин и Ниинисте подробно обсудили геополитическую ситуацию: президент Финляндии затронул тему войны России в Украине.