Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti
Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией из-за неизменной активности рф, что подтвердили финские правительственные источники Iltalehti.
Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление
Зеленский и Науседа подписали совместное заявление о продолжении военной и финансовой поддержки Украины, а также об усилиях по возвращению похищенных украинских детей.
Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно
Украинские пилоты проходят обучение на самолетах F-16 с целью усиления противовоздушной обороны Украины. Многие страны НАТО поддерживают эти усилия.
В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр
Воздушные силы Украины предупреждают о ракете с юга, направляющейся к Днепру.
Более 5 лет за решеткой получила одна из организаторов псевдореферендума на Луганщине
В Киев женщина приехала в попытке оформить себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.
Зеленский объяснил, зачем москве нужен захват Украины
Зеленский утверждает, что сопротивление Украины является ключевым для предотвращения создания новой российской империи и обеспечения региональной безопасности после войны и путина.
Более 300 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - спикер проекта "Хочу жить"
Более 300 российских солдат сдались через горячую линию "Хочу жить". Более тысячи обращений находятся в обработке.
Оккупанты начали репрессии против жителей оккупированного Рубежного на Луганщине - Центр сопротивления
российские войска провели "фильтрацию" и выселили более 300 человек в оккупированном Рубежном после бомбардировки города.
"Хочу найти": в Украине запустили центр поиска военнослужащих рф
Украина запустила поисковый проект "Хочу найти", чтобы помочь россиянам найти пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих в Украине.
В Укрэнерго сообщили о новом рекорде потребления электричества: призывают экономить свет
Укрэнерго сообщает о новом рекорде потребления электроэнергии в Украине, призывая потребителей экономить энергию.