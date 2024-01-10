Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  81297 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  110422 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  115736 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  116184 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  127267 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  150174 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  131939 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  123143 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
9 января  •  256208 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  168283 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182478 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200320 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225604 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219654 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  217462 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией из-за неизменной активности рф, что подтвердили финские правительственные источники Iltalehti.

Новости Мира •   •  15583 просмотра
Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление

Зеленский и Науседа подписали совместное заявление о продолжении военной и финансовой поддержки Украины, а также об усилиях по возвращению похищенных украинских детей.

Политика •   •  18152 просмотра
Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление

Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно

Украинские пилоты проходят обучение на самолетах F-16 с целью усиления противовоздушной обороны Украины. Многие страны НАТО поддерживают эти усилия.

Политика •   •  14257 просмотра
Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно

В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр

Воздушные силы Украины предупреждают о ракете с юга, направляющейся к Днепру.

Война •   •  19444 просмотра
В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр

Более 5 лет за решеткой получила одна из организаторов псевдореферендума на Луганщине

В Киев женщина приехала в попытке оформить себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.

Криминал и ЧП •   •  12394 просмотра
Более 5 лет за решеткой получила одна из организаторов псевдореферендума на Луганщине

Зеленский объяснил, зачем москве нужен захват Украины

Зеленский утверждает, что сопротивление Украины является ключевым для предотвращения создания новой российской империи и обеспечения региональной безопасности после войны и путина.

Политика •   •  13690 просмотра
Зеленский объяснил, зачем москве нужен захват Украины

Более 300 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - спикер проекта "Хочу жить"

Более 300 российских солдат сдались через горячую линию "Хочу жить". Более тысячи обращений находятся в обработке.

Война •   •  18374 просмотра
Более 300 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - спикер проекта "Хочу жить"

Оккупанты начали репрессии против жителей оккупированного Рубежного на Луганщине - Центр сопротивления

российские войска провели "фильтрацию" и выселили более 300 человек в оккупированном Рубежном после бомбардировки города.

Война •   •  15496 просмотра
Оккупанты начали репрессии против жителей оккупированного Рубежного на Луганщине - Центр сопротивления

"Хочу найти": в Украине запустили центр поиска военнослужащих рф

Украина запустила поисковый проект "Хочу найти", чтобы помочь россиянам найти пропавших без вести, пленных или погибших военнослужащих в Украине.

Общество •   •  12941 просмотра
"Хочу найти": в Украине запустили центр поиска военнослужащих рф

В Укрэнерго сообщили о новом рекорде потребления электричества: призывают экономить свет

Укрэнерго сообщает о новом рекорде потребления электроэнергии в Украине, призывая потребителей экономить энергию.

Экономика •   •  13558 просмотра
В Укрэнерго сообщили о новом рекорде потребления электричества: призывают экономить свет