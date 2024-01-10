Фінляндія не відкриватиме кордон з росією – Iltalehti
Київ • УНН
Фінляндія зберігає закритий кордон з росією через незмінну активність рф, що підтвердили фінські урядові джерела Iltalehti.
Уряд Фінляндії залишає в силі до подальшого повідомлення та без нових термінів рішення про закриття кордону з росією. Про це повідомляє видання Iltalehti, з посиланням на джерела у владі Фінляндії, передає УНН.
Деталі
Фінляндія не відкриватиме східний кордон у найближчі дати, оскільки поведінка росії не змінилася. Про це передає видання Iltalehti, посилаючись на власні джерела та інформацію, отриману від влади країни.
У нинішній ситуації важко уявити, що кордон буде відкритий,
У вівторок міністр внутрішніх справ Марі Рантанен у ЗМІ, що вона не має інформації про те, що діяльність рф змінилася або змінюється якимось чином після закриття східного кордону. Подібну інформацію повідомив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.
Повернення викрадених дітей та військова підтримка: Зеленський та Наусєда підписали спільну заяву10.01.24, 17:01 • 28179 переглядiв
У середу фінські ЗМІ отримали інформацію з різних джерел, згідно з якою уряд має намір продовжити повне закриття східного кордону в четвер. Міністерка внутрішніх справ Рантанен прокоментувала STT у вівторок, що це рішення не буде особливо складним.
В той же час, у середу 10 січня, прикордонна служба повідомила службу новин X, що чотири особи перетнули східний кордон із росії до Фінляндії. Вони підозрюються у порушенні державного кордону.
Нагадаємо
Фінляндія з опівночі 30 листопада закрила на два тижні всі автотранспортні пункти на кордоні з Росією.
Також УНН повідомляв, що президент Фінляндії Нііністе та лідер Китаю Сі обговорили двосторонні відносини, - між Фінляндією і Китаєм ведеться конструктивний діалог щодо справи газопроводу Balticconnector. Крім того, Сі Цзіньпін та Нііністе детально обговорили геополітичну ситуацію: президент Фінляндії торкнувся теми війни росії в Україні.