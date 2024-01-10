Президент Фінляндії провів розмову з лідером КНР: обговорювали пошкодження Balticconnector та війну рф проти України
Київ • УНН
Президент Фінляндії Нііністе та лідер Китаю Сі обговорили питання газопроводу Balticconnector та наслідки війни рф в Україні. Вони наголосили на довгострокових двосторонніх відносинах та глобальних викликах.
Президент Фінляндії Саулі Нііністе у середу 10 січня провів відеорозмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу офісу президента Фінляндії.
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Згідно з офіційним прес-релізом, президенти обговорили двосторонні відносини, які були визнані стабільними та довгостроковими. Нііністе і Сі заявили, що між Фінляндією і Китаєм ведеться конструктивний діалог щодо справи газопроводу Balticconnector.
Раніше фінська поліція назвала контейнеровоз NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу головним підозрюваним у пошкодженні газопроводу, заявивши, що минулого року було занадто рано говорити про те, чи це був нещасний випадок, чи навмисний акт.
Великий якір, який, як вважають, належав китайському судну, був знайдений біля газопроводу, і слідчі заявили, що труба, ймовірно, була розірвана, коли якір тягнули по морському дну.
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У листопаді 2023 року Фінляндія заявила, що Китай пообіцяв повну співпрацю в дослідженні трубопроводу.
Крім того, Сі Цзіньпін та Нііністе детально обговорили геополітичну ситуацію: президент Фінляндії торкнувся теми війни в Україні та її ширших наслідків і наголосив на важливості ролі Китаю в досягненні справедливого миру.
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Як повідомляє Офіс президента, президенти погодилися з важливістю транскордонного діалогу між групами країн у вирішенні та запобіганні глобальним проблемам.
Також, Нііністе та Сі обговорили необхідність боротьби зі зміною клімату та відносини між ЄС і Китаєм, їхні останні події та виклики.
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