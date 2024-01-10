Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины

Президент Финляндии Саули Ниинисте, в среду 10 января, провел видеоразговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса президента Финляндии.

Детали

Согласно официальному пресс-релизу, президенты обсудили двусторонние отношения, которые были признаны стабильными и долгосрочными. Ниинисте и Си заявили, что между Финляндией и Китаем ведется конструктивный диалог по делу газопровода Balticconnector.

Ранее финская полиция назвала контейнеровоз NewNew Polar Bear под флагом Гонконга главным подозреваемым в повреждении газопровода, заявив, что в прошлом году было слишком рано говорить о том, был ли это несчастный случай или преднамеренный акт.

Большой якорь, который, как полагают, принадлежал китайскому судну, был найден возле газопровода, и следователи заявили, что труба, вероятно, была разорвана, когда якорь тянули по морскому дну.

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В ноябре 2023 года Финляндия заявила, что Китай пообещал полное сотрудничество в исследовании трубопровода.

Кроме того, Си Цзиньпин и Ниинисте подробно обсудили геополитическую ситуацию: президент Финляндии затронул тему войны в Украине и ее более широких последствий и подчеркнул важность роли Китая в достижении справедливого мира.

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Как сообщает Офис президента, президенты согласились с важностью трансграничного диалога между группами стран в решении и предотвращении глобальных проблем.

Также, Ниинисте и Си обсудили необходимость борьбы с изменением климата и отношения между ЕС и Китаем, их последние события и вызовы.

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