Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.
"Мы готовы предоставить 50 млн евро новым проектам в сфере образования и возобновляемой энергетики", - сообщил Сойни.
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Также Сойни отметил, что он подписал соглашение о сотрудничестве с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.
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По его словам, Финляндия будет участвовать в реформировании украинского школьного образования, а также планирует создать Фонд энергоэффективности в Украине.