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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53616 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64246 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67290 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104516 просмотра

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Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики

Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики

Киев  •  УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.

"Мы готовы предоставить 50 млн евро новым проектам в сфере образования и возобновляемой энергетики", - сообщил Сойни.

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Также Сойни отметил, что он подписал соглашение о сотрудничестве с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

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По его словам, Финляндия будет участвовать в реформировании украинского школьного образования, а также планирует создать Фонд энергоэффективности в Украине.

Украинские Национальные Новости

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