Фінляндія готова надати Україні 50 млн євро на проекти у сфері освіти та відновлювальної енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Фінляндія готова надати України 50 млн євро на нові проекти у сфері освіти та відновлювальної енергетики. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін заявив голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
"Ми готові надати 50 млн євро новим проектам у сфері освіти та відновлювальної енергетики", - повідомив Сойні.
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Також Сойні зазначив, що він підписав угоду про співпрацю з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.
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За його словами, Фінляндія братиме участь у реформуванні української шкільної освіти, а також планує створити Фонд енергоефективності в Україні.