"Финикс" украинца А.Леня потерпел поражение от БК "Денвер Наггетс"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА игроки "Финикс Санс", за который выступает центровой Алексей Лень, уступили в гостях "Денвер Наггетс", сообщает УНН.
Украинец вышел со скамейки запасных, но по итогам первой четверти сделал несколько неточных бросков, отличился слэм-данком и допустил три фола, что привело к проигрышу "Санс" 28:17. В следующем отрезке "Денвер" продолжил развивать преимущество - 61:43.
Во второй части баталии "Санс" удалось сократить отставание, но в конце встречи "Денвер" создал рывок и победил 120:104.
А.Лень за 21,28 мин. в игре отметился 7 очками (2/4 двухочковые, 3/4 штрафные), 4 подборами и 1 блок-шотом при 5 фолах.
Напомним, что "Финикс" имеет в своем активе 3 победы и 9 поражений.
Как сообщал УНН, А.Лень установил личный рекорд сезона по количеству передач в матче НБА.