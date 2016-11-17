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"Фінікс" українця О.Леня зазнав поразки від БК "Денвер Наггетс"

"Фінікс" українця О.Леня зазнав поразки від БК "Денвер Наггетс"

Київ • УНН

 • 7693 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА гравці "Фінікс Санс", за який виступає центровий Олексій Лень, поступилися в гостях "Денвер Наггетс", повідомляє УНН.

Українець вийшов з лави запасних, але за підсумками першої чверті зробив кілька хибних кидків, відзначився слем-данком та припустився трьох фолів, що призвело до програшу "Санс" 28:17. У наступному відрізку "Денвер" продовжив розвивати перевагу – 61:43.

У другій частині баталії "Санс" вдалося скоротити відставання, але в кінці зустрічі "Денвер" створив ривок та переміг 120:104.

О.Лень за 21:28 хвилини у грі відзначився 7 очками (2/4 двоочкові, 3/4 штрафні), 4 підбираннями та 1 блок-шотом при 5 фолах.
Нагадаємо, що "Фінікс" має в своєму активі 3 перемоги та 9 поразок.

Як повідомляв УНН, О.Лень встановив особистий рекорд сезону за кількістю передач в матчі НБА.

 

Українські Національні Новини

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