"Фінікс" українця О.Леня зазнав поразки від БК "Денвер Наггетс"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА гравці "Фінікс Санс", за який виступає центровий Олексій Лень, поступилися в гостях "Денвер Наггетс", повідомляє УНН.
Українець вийшов з лави запасних, але за підсумками першої чверті зробив кілька хибних кидків, відзначився слем-данком та припустився трьох фолів, що призвело до програшу "Санс" 28:17. У наступному відрізку "Денвер" продовжив розвивати перевагу – 61:43.
У другій частині баталії "Санс" вдалося скоротити відставання, але в кінці зустрічі "Денвер" створив ривок та переміг 120:104.
О.Лень за 21:28 хвилини у грі відзначився 7 очками (2/4 двоочкові, 3/4 штрафні), 4 підбираннями та 1 блок-шотом при 5 фолах.
Нагадаємо, що "Фінікс" має в своєму активі 3 перемоги та 9 поразок.
Як повідомляв УНН, О.Лень встановив особистий рекорд сезону за кількістю передач в матчі НБА.