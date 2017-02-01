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"Финикс" и "Сакраменто" рассмотрели возможность обмена украинца А.Леня

"Финикс" и "Сакраменто" рассмотрели возможность обмена украинца А.Леня

Киев • УНН

 • 8750 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. "Финикс Санс" и "Сакраменто Кингс" обсудили возможный обмена с участием украинского центрового "солнечных" Алексея Леня, информирует УНН со ссылкой на arizonasports.com.

"Финикс" хотят получить центрового "Кингс" и сборной США Демаркуса Казинса. Зато клуб готов отпустить в обратном направлении 5-го номера драфта-2013 А.Леня и легкого Ти Джей Уоррена, а также первый пик драфта-2017.

Отмечается, что лидеры "Санс" защитники Девин Букер и Эрик Бледсо не рассматриваются в качестве игроков для обмена.

Примечательно, что Д.Казинс является 4-м баскетболистом нынешнего сезона НБА по результативности - 28,2 очка в среднем за матч и 12-м по подборам - 10,5. Кроме того, американец попал в состав команды Запада на Матч всех звезд-2017.

Напомним, что контракт 23-летнего украинца А.Леня с "Финиксом" рассчитан до конца текущего сезона. Статистические данные сезона 2016-17 украинца составляют - 7,5 очков, 6,6 подбора, 1,3 блок-шота за игру.

Как сообщал УНН, баскетболист А.Лень оформил седьмой дабл-дабл в сезоне НБА.

Украинские Национальные Новости

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