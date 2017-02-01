"Фінікс" і "Сакраменто" розглянули можливість обміну українця О.Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. "Фінікс Санс" та "Сакраменто Кінгс" обговорили можливий обміну за участі українського центрового "сонячних" Олексія Леня, інформує УНН з посиланням на arizonasports.com.
"Фінікс" мають бажання отримати центрового "Кінгс" і збірної США Демаркуса Казинса. Натомість клуб готовий відпустити в зворотному напрямку 5-го номера драфту-2013 О.Леня і легкого Ті Джей Уоррена, а також перший пік драфту-2017.
Зазначається, що лідери "Санс" захисники Девін Букер і Ерік Бледсо не розглядаються в якості гравців для обміну.
Примітно, що Д.Казінс є 4-м баскетболістом нинішнього сезону НБА за результативністю – 28,2 очки в середньому за матч та 12-м за підбираннями – 10,5. Окрім того, американець потрапив до складу команди Заходу на Матч усіх зірок-2017.
Нагадаємо, що контракт 23-річного українця О.Леня з "Фініксом" розрахований до кінця поточного сезону. Статистичні дані сезону 2016-17 українця становлять – 7,5 очок, 6,6 підбирання, 1,3 блок-шоти за гру.
Як повідомляв УНН, баскетболіст О.Лень оформив сьомий дабл-дабл у сезоні НБА.