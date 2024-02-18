Финансовая поддержка на восстановление: Укргидроэнерго получило 200 млн евро от ЕБРР и Италии
Киев • УНН
ЧАО "Укргидроэнерго" получило 200 млн евро финансовой поддержки от ЕБРР и правительства Италии на восстановление гидроэлектростанций.
Укргидроэнерго получило финансовую поддержку от ЕБРР и Правительства Италии на 200 миллионов евро. Об этом сообщает Укргидроэнерго, передает УНН.
Детали
17 февраля в Киеве подписано Кредитное соглашение между Украинским гидроэнергетическим предприятием "Укргидроэнерго" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое предусматривает финансовую поддержку в размере 200 миллионов евро для реализации проекта "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".
Соглашение также включает Заявление о присоединении между ЧАО "Укргидроэнерго", Правительством Итальянской Республики, CassaDepositi e Prestiti S.p.A., банком развития, представляя Министерство экономики и финансов Итальянской Республики, Восстановительным фондом для сотрудничества в целях развития и ЕБРР. Также заключен Договор гарантии между Правительствами Украины и Итальянской Республики и ЕБРР.
Займ от ЕБРР в размере 100 миллионов евро, поддержанный параллельным льготным займом на сумму 100 миллионов евро от Италии, направлен на восстановление и поддержку потребностей "Укргидроэнерго" в производстве электроэнергии.
Кредитная линия в размере 200 миллионов евро под государственные гарантии будет предоставляться двумя траншами, в частности 150 миллионов евро предназначены на финансирование поставок критически важного оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а еще 50 миллионов евро - на предоставление экстренной поддержки ликвидности "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости ее работы.
Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру11 января 2024, 11:51 • 24446 просмотров
Финансовая поддержка на восстановление: Укргидроэнерго получило 200 млн евро от ЕБРР и Италии
ЧАО "Укргидроэнерго" получило 200 млн евро финансовой поддержки от ЕБРР и правительства Италии на восстановление гидроэлектростанций.
Лица российских терактов: Украинские медики привезли расстрелянную скорую в Великобританию
Украинские медики привезли поврежденную карету скорой помощи из Харькова в Лондон, чтобы продемонстрировать миру последствия российских атак на автомобили скорой помощи в Украине.
Укроборонпром будет сотрудничать с немецким производитель оружия Dynamit Nobel Defense
Укроборонпром подписал соглашение о сотрудничестве с немецким производителем оружия Dynamit Nobel Defense для усиления обороноспособности Украины.
рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки
Прокремлевские СМИ распространили фейковую новость о том, что матерям украинских солдат, которые погибли, защищая Авдеевку, подарили мясорубки. Использованное фото было сделано во время раздачи гуманитарной помощи и было отредактировано, чтобы добавить женщину с мясорубкой.
Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС
Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта будущей стратегии ЕС в сфере вооружений: увеличение расходов на оборону, совместные закупки, укрепление европейской оборонной промышленности и координация с Украиной.
Укрзализныця назначит дополнительный поезд из Днепра в Ворохту на весенние школьные каникулы
В связи с повышенным спросом на детский отдых в горах во время весенних каникул, Укрзализныця с 1 марта назначает дополнительный поезд №203/204 сообщением Днепр - Ворохта.
рф на захваченной территории незаконно регистрирует украинские земли в свой реестр
россияне на оккупированной территории Украины незаконно регистрируют украинскую землю как свою собственность.
Специальные подразделения рф понесли большие потери во время "мясных штурмов" Авдеевки
Пытаясь взять под контроль Авдеевку, российские спецподразделения понесли значительные потери, используя тактику "мясных штурмов".
Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.