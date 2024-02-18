Финансовая поддержка на восстановление: Укргидроэнерго получило 200 млн евро от ЕБРР и Италии

Укргидроэнерго получило финансовую поддержку от ЕБРР и Правительства Италии на 200 миллионов евро. Об этом сообщает Укргидроэнерго, передает УНН.

Детали

17 февраля в Киеве подписано Кредитное соглашение между Украинским гидроэнергетическим предприятием "Укргидроэнерго" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое предусматривает финансовую поддержку в размере 200 миллионов евро для реализации проекта "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".

Соглашение также включает Заявление о присоединении между ЧАО "Укргидроэнерго", Правительством Итальянской Республики, CassaDepositi e Prestiti S.p.A., банком развития, представляя Министерство экономики и финансов Итальянской Республики, Восстановительным фондом для сотрудничества в целях развития и ЕБРР. Также заключен Договор гарантии между Правительствами Украины и Итальянской Республики и ЕБРР.

Займ от ЕБРР в размере 100 миллионов евро, поддержанный параллельным льготным займом на сумму 100 миллионов евро от Италии, направлен на восстановление и поддержку потребностей "Укргидроэнерго" в производстве электроэнергии.

Кредитная линия в размере 200 миллионов евро под государственные гарантии будет предоставляться двумя траншами, в частности 150 миллионов евро предназначены на финансирование поставок критически важного оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а еще 50 миллионов евро - на предоставление экстренной поддержки ликвидности "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости ее работы.

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