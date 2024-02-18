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Фінансова підтримка на відновлення: Укргідроенерго отримало 200 млн євро від ЄБРР та Італії

Фінансова підтримка на відновлення: Укргідроенерго отримало 200 млн євро від ЄБРР та Італії

Київ • УНН

 • 59087 перегляди

ПрАТ "Укргідроенерго" отримало 200 млн євро фінансової підтримки від ЄБРР та уряду Італії на відновлення гідроелектростанцій.

Укргідроенерго отримало фінансову підтримку від ЄБРР та Уряду Італії на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє Укргідроенерго, передає УНН.

Деталі

17 лютого у Києві підписано Кредитну угоду між Українським гідроенергетичним підприємством "Укргідроенерго" та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка передбачає фінансову підтримку у розмірі 200 мільйонів євро для реалізації проєкту "Аварійне відновлення гідроелектростанцій".

Угода також включає Заяву про приєднання між ПрАТ "Укргідроенерго", Урядом Італійської Республіки, CassaDepositi e Prestiti S.p.A., банком розвитку, представляючи Міністерство економіки та фінансів Італійської Республіки, Відновлювальним фондом для співробітництва в цілях розвитку та ЄБРР. Також укладено Договір гарантії між Урядами України та Італійської Республіки і ЄБРР.

Позика від ЄБРР у розмірі 100 мільйонів євро, підтримана паралельною пільговою позикою на суму 100 мільйонів євро від Італії, спрямована на відновлення та підтримку потреб "Укргідроенерго" у виробництві електроенергії.

Кредитна лінія в розмірі 200 мільйонів євро під державні гарантії буде надаватися двома траншами, зокрема 150 мільйонів євро призначені на фінансування поставок критично важливого обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а ще 50 мільйонів євро - на надання екстреної підтримки ліквідності "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості її роботи.

Укргідроенерго готує позови проти рф за знищення Каховської ГЕС та атаки на інфраструктуру11.01.24, 13:51 • 25521 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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