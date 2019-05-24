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Филарет отрицает прекращение работы Киевского патриархата

Филарет отрицает прекращение работы Киевского патриархата

Киев  •  УНН

 • 17810 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Патриарх Филарет отрицает прекращение деятельности Киевского патриархата. Об этом сообщил митрополит Епифаний после заседания Священного Синода Православной Церкви Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы обсуждали ситуацию, которая сложилась в Православной церкви Украины, и те заявления, которые звучали в течение двух последних недель, но патриарх Филарет засвидетельствовал и на заседании Священного Синода о том, что он ранее обнародовал, то есть, что существует Киевский патриархат, его не снято с регистрации", - отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ добавил, что все пытались объяснить, что сейчас фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу единой ПЦУ.

"В определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что патриарх Филарет остается уверен в своем мнении", - сказал Епифаний.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Доме митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщал УНН, Филарет объяснил, почему подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ КП.

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