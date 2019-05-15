Філарет пояснив, чому підписав постанову про припинення діяльності УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Без підписання постанови про припинення діяльності УПЦ КП Вселенський Патріарх не мав би права надати українській церкві Томос. Про це заявив патріарх Філарет на прес-конференції щодо ситуації в Українській Православній Церкві, передає кореспондент УНН.
На питання журналіста, чи підписував патріарх напередодні Всеукраїнського православного Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року постанову про припинення діяльності такого релігійного об’єднання як УПЦ КП та його приєднання до утвореної Православної церкви України, Філарет відповів: “Підписував”.
“Переді мною стояло питання — треба отримати Томос про автокефалію чи ні. Для того, щоб отримати Томос, треба стати частиною Константинопольського Патріархату. Якщо б ми не стали його частиною, то він би не мав права скликати собор”, — зазначив Філарет.
Тому, за його словами, треба було відмовитися від автокефалії, стати частиною Константинопольського Патріархату, а тоді провести собор і отримати Томос про автокефалію.
“Це була причина, чому я і всі архієреї підписали постанову. Без цього Вселенський Патріарх не мав права надати нам Томос”, — додав Філарет.
Нагадаємо, Мінкультури спростувало інформацію про відновлення УПЦ КП.