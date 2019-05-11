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Мінкультури спростувало інформацію про відновлення УПЦ КП

Мінкультури спростувало інформацію про відновлення УПЦ КП

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство культури України, спростувало поширену низкою ЗМІ заяву про нібито подальшу діяльність чи відновлення в Україні релігійного об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу Мінкультури.

“Релігійне об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату та релігійна організація „Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату", яка у відповідності до її статуту (п. 1) є релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, після створення та реєстрації статуту Релігійної організації "Київська митрополіція Української Православної Церкви" фактично й юридично припинили свою діяльність”, — йдеться в повідомленні.

Отже, у зв’язку з викладеним вище Міністерство культури України зазначає, що заяви про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об’єднання як УПЦ КП є такими, що не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Глава Православної Церкви України Блаженніший Епіфаній заявив, що в Україні ніколи не буде державної церкви.

Українські Національні Новини

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