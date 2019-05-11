Минкультуры опровергло информацию о возобновлении УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство культуры Украины, опровергло распространенную рядом СМИ заявление о якобы дальнейшей деятельность или восстановление в Украине религиозного объединения Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", которая в соответствии с ее уставом (п. 1) является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава Религиозной организации "Киевская митрополиция Украинской Православной Церкви" фактически и юридически прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении.
Итак, в связи с вышеизложенным Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности.
Напомним, глава Православной Церкви Украины Блаженнейший Епифаний заявил, что в Украине никогда не будет государственной церкви.