Филарет объяснил, почему подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Без подписания постановления о прекращении деятельности УПЦ КП Вселенский Патриарх не имел бы права предоставить украинской церкви Томос. Об этом заявил патриарх Филарет на пресс-конференции по ситуации в Украинской Православной Церкви, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналиста, подписывал патриарх накануне Всеукраинского православного Объединительного собора 15 декабря 2018 года постановление о прекращении деятельности такого религиозного объединения как УПЦ КП и его присоединение к образованной Православной церкви Украины, Филарет ответил: "Подписывал".
"Передо мной стоял вопрос - нужно получить Томос об автокефалии или нет. Для того, чтобы получить Томос, надо стать частью Константинопольского Патриархата. Если бы мы не стали его частью, то он не имел права созывать собор", - отметил Филарет.
Поэтому, по его словам, надо было отказаться от автокефалии, стать частью Константинопольского Патриархата, а потом провести собор и получить Томос об автокефалии.
"Это была причина, почему я и все архиереи подписали постановление. Без этого Вселенский Патриарх не имел права предоставить нам Томос", - добавил Филарет.
Напомним, Минкультуры опровергло информацию о восстановления УПЦ КП.