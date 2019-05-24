Філарет заперечує припинення діяльності Київського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Патріарх Філарет заперечує припинення діяльності Київського патріархату. Про це повідомив митрополит Епіфаній після засідання Священного Синоду Православної Церкви України, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорювали ситуацію, яка склалася в Православній церкві України, і ті заяви, які лунали протягом двох останніх тижнів, але патріарх Філарет засвідчив і на засіданні Священного Синоду те, що він раніше оприлюднив, тобто, що існує Київський патріархат, його не знято з реєстрації", - зазначив Епіфаній.
Предстоятель ПЦУ додав, що всі намагалися пояснити, що зараз фактично вже немає УПЦ КП, а Київський патріархат ліг в основу єдиної ПЦУ.
"Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що патріарх Філарет залишається утверджений у своїй думці", - сказав Епіфаній.
Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, в Будинку митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулось засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.
Як повідомляв УНН, Філарет пояснив, чому підписав постанову про припинення діяльності УПЦ КП.