Сьогодні відбудеться Священний Синод УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні, 24 травня, в Будинку митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
“У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного Синоду Української Православної Церкви”, — йдеться у повідомленні.
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Подія розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.
Нагадаємо, Святійший патріарх Філарет підняв питання існування Київського патріархату Української православної Церкви.