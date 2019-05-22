До ПЦУ перейшло лише 4% парафій України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Процес переходу парафій Української православної церкви України Московського патріархату до новоствореної Православної церкви України зупинився на позначці у 4%. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, за інформацією ресурсу, останній перехід парафії УПЦ МП до ПЦУ відбувся 8 травня. На той момент до ПЦУ перейшло 520 парафій. Згідно з даними Релігійно-інформаційної служби України, до УПЦ МП належить близько 12,4 тис. релігійних громад (дані на 2019 рік).
Тобто станом на зараз до ПЦУ перейшло всього 4,3% храмів УПЦ МП.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що до Православної церкви України перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.