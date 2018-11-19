Филарет ответит на Соборе о выдвижении его кандидатом в предстоятели единой УПЦ

Филарет отметил, что избрание предстоятеля для единой поместной Украинской Православной Церкви будет происходить на Соборе, после того, как на нем будет провозглашено и утверждено церковное объединение.

При этом, по его словам, самовыдвижение кандидатур не допускается каноном.

"Какой будет мой ответ на упомянутое предложение об избрании (предложение епископата УПЦ КП выдвинуть Филарета кандидатом на предстоятеля единой поместной УПЦ - ред.), если оно будет объявлена ​​официально на Соборе - я также официально сообщу Собор, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции. Основанием для ответа будет исключительно понимание блага Церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевской престоле, которое я, по милости Божией, несу уже более 52 лет", - сказал патриарх.

Он отметил, что до сих пор, когда было нужно для Церкви, он был твердым и непреклонным, не оставляя Патриаршего, хотя и требовали этого в Москве.

"Так же ради блага Церкви я шел и на уступки, в частности когда был Предстоятелем УПЦ, я ради объединения в 1992 году. Уступил эту должность. Год назад Московская патриархия мое желание добиться признания автокефалии Украинской Церкви, и мое письмо о шагах, направленных к этому, восприняла как возможность разрушить и поглотить Киевский Патриархат. Я решительно воспрепятствовал этому - и московский план провалился", - отметил он.

Также Филарет отметил, что "делал и будет делать все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, чтобы единая поместная УПЦ была утверждена, а затем признана другими Поместными Церквами".

Напомним, в Константинополе заявили, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

Во время подготовки к заседанию Святого Синода с 27 по 29 ноября 2018 года Константинопольский Вселенский патриархат вновь подтвердил свое решение о предоставлении Томоса автокефальной Православной церкви в Украине.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию о том, что дата Объединительного собора уже назначена.