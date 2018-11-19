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Філарет відповість на Соборі про висунення його кандидатом у предстоятелі єдиної УПЦ

Філарет відповість на Соборі про висунення його кандидатом у предстоятелі єдиної УПЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Патріарх Філарет подякував єпископам Української православної церкви за довіру і готовність висунути його кандидатом у предстоятелі єдиної помісної Української православної церкви і сказав, що висловить свою точку зору вже під час об’єднавчого Собору. Про це йдеться у заяві патріарха Філарета, передає УНН.

Філарет зазначив, що обрання предстоятеля для єдиної помісної Української Православної Церкви відбуватиметься на Соборі, після того, як на ньому буде проголошене і утверджене церковне об‘єднання.

При цьому, за його словами, самовисування кандидатур не допускається канонами.

“Якою буде моя відповідь на згадану пропозицію про обрання (пропозицію єпископату УПЦ КП висунути Філарета кандидатом на предстоятеля єдиної помісної УПЦ — ред.), якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі — я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції. Підставою для відповіді буде виключно розуміння блага Церкви і відповідальність перед Господом за належне виконання дорученого мені Ним служіння на Київському престолі, яке я, з милості Божої, несу вже понад 52 роки”, — сказав патріарх.

Він наголосив, що дотепер, коли було потрібно для Церкви, він був твердим і непохитним, не полишаючи предстоятельства, хоч і вимагали цього у Москві.

“Так само заради блага Церкви я йшов і на поступки, зокрема коли був Предстоятелем УПЦ, я заради об‘єднання у 1992 р. поступився цією посадою. Рік тому Московська патріархія моє бажання досягти визнання автокефалії Української Церкви, і мій лист про кроки, спрямовані до цього, сприйняла як нагоду зруйнувати і поглинути Київський Патріархат. Я рішуче став на заваді цьому — і московський план провалився”, — зазначив він.

Також Філарет наголосив, що “робив і робитиме все необхідне для того, щоби об‘єднавчий процес був успішно довершений, щоби єдина Помісна УПЦ була утверджена, а потім визнана іншими Помісними Церквами”.

Нагадаємо, у Константинополі заявили, що об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

Під час підготовки до засідання Святого Синоду з 27 по 29 листопада 2018 року Константинопольський Вселенський патріархат знову підтвердив своє рішення про надання Томосу автокефальної Православної церкви в Україні.

Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об’єднавчого собору.

Українські Національні Новини

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