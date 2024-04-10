Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета

Контрразведка обнаружила и задержала депутата Дружковского горсовета от запрещенной "ОПЗЖ" которого подозревают в передаче оккупантам позиций ВСУ. Об этом передает УНН, со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины и пресс-службы Донецкой областной прокуратуры.

Детали

Специалистами контрразведки СБУ задержан участник агентурной сети фсб, которая действовала на востоке Украины. Фигурантом оказался депутат Дружковского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ, - ему сообщено о подозрении, отмечает Донецкая областная прокуратура.

Согласно информации следствия, чиновник вместе со своим знакомым, с октября 2022 по март 2023 года, собирал информацию военного характера для фсб рф.

Они ездили на машине по городу и окрестностям и выведывали местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины. Обнаруженные локации депутат фиксировал на фото, а отснятый материал его коллега передавал своим "кураторам", - сообщает Донецкая областная прокуратура.

Согласно информации СБУ, наибольшее внимание информаторы обращали на геолокации укрепрайонов, блокпостов и мест возможного хранения боеприпасов украинских защитников и пытались отследить движение военных эшелонов; расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

Дружковчанин прилагал усилия и для планирования собственного будущего. Как отмечается в информации следствия, в случае оккупации Дружковки, фигурант видел себя "заместителем мэра". Сейчас чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

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