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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фигуранты дела о "сливах" из НАБУ знали о начале расследования, что свидетельствует о системности проблемы - глава антикоррупционного комитета

Фигуранты дела о "сливах" из НАБУ знали о начале расследования, что свидетельствует о системности проблемы - глава антикоррупционного комитета

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 14:12  •  3970 просмотра

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Глава антикоррупционного комитета ВР указала на системность проблемы утечек информации из НАБУ. Фигуранты уголовного производства были проинформированы о начале расследования, что усложнило следственные действия.

Фигуранты уголовного производства по "сливам" информации из НАБУ знали о начале такого расследования, что может свидетельствовать о системности проблемы утечек данных. Такое мнение высказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, пишет УНН

"Руководитель САП подтвердил, что фигуранты уголовного производства относительно вероятных "сливов" информации были проинформированы о начале такого расследования - и это значительно усложнило следственные действия. По моему мнению, это свидетельствует о системности проблемы утечек информации", - отметила Радина на своей фб-странице.

По ее мнению, брифинг антикоррупционеров о результатах работы за первое полугодие 2024 года показал, что решение проблемы со "сливами" воспринимается как приоритетная задача директора НАБУ.

"Хотя экономический эффект от деятельности НАБУ и САП составил 3,7 млрд грн за полгода - и это не мало - открытым остается вопрос о том, повлияли ли вероятные "сливы" на уменьшение возможного результата", - указала Радина.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Стоит отметить, что Гизо Углава после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

На это указывали даже международные аудиторы.

Кроме того, первый заместитель директора НАБУ Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией.

Несмотря на скандалы, бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. За все время существования на содержание НАБУ, САП и ВАКС потратили примерно 12-13 миллиардов гривен. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов. В частности, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменения в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%.

В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

В то время, когда украинцам поднимают налоги, НАБУ тратит бюджетные средства на ремонт туалетовкондиционеров и закупку легковых автомобилей специального назначения, оснащенных функциями двухзонного климат-контроля, обогрева зеркал и Apple Card.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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