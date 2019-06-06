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Fiat-Chrysler отказался от слияния с Renault

Fiat-Chrysler отказался от слияния с Renault

Киев  •  УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Концерн Fiat-Chrysler (FCA) рано утром в четверг, 6 июня, неожиданно сообщил о том, что отзывает свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем Renault. Это заявление было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault-Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Стало понятно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для подобного слияния”, — сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне. FCA считает, что его предложение о слиянии было убедительным и принесло бы выгоду обеим сторонам, говорится далее в официальном заявлении концерна.

Ранее Renault сообщил, что хочет отложить официальные переговоры о слиянии. Правление компании провело совещание относительно возможности объединения, однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры, пояснил французский автопроизводитель.

В случае заключения сделки Renault и Fiat-Chrysler стали бы третьими в мире по величине автопроизводителями после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год. Предложение, сделанное FCA французам на прошлой неделе, имело в виду, что обе стороны получили бы по половине активов.

Renault встретил оферту с большим интересом, так же как и французское государство, которому принадлежат 15 процентов акций автопроизводителя. Однако впоследствии министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выступил по телевидению с заявлением о том, что с началом переговоров спешить не стоит.

Сорванная сделка с FCA не единственная плохая новость для Renault за последние дни. Во вторник, 4 июня, стало известно, что бывший топ-менеджер альянса Renault-Nissan Карлос Гон, против которого в Японии заведено дело о хищении 15 млн евро, обвиняется в Нидерландах в хищении еще 11 млн евро со счетов компании.

Ранее УНН сообщал, что Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение Fiat Chrysler о возможном слиянии.

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