Fiat-Chrysler відмовився від злиття з Renault

КИЇВ. 6 червня. УНН. Концерн Fiat-Chrysler (FCA) рано вранці в четвер, 6 червня, несподівано повідомив про те, що відкликає свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault. Ця заява була зроблена незабаром після того, як стало відомо про нові підозри щодо колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.