Nissan, Renault і Mitsubishi обговорюють пропозицію Fiat Chrysler про можливе злиття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Керівництво автомобільного альянсу Nissan — Renault — Mitsubishi веде обговорення недавнього пропозиції компанії Fiat Chrysler про часткове злиття на паритетних засадах. Про це повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Відзначається, що відповідна тема піднімалася і була однією з ключових на минулому в середу в Токіо зборах керівництва тристороннього альянсу.
Зокрема, раніше, ще 27 травня, видання Wall Street Journal повідомляло про те, що Renault і Fiat Chrysler ведуть переговори про часткове злиття.
Нагадаємо, 27 травня Fiat Chrysler оприлюднила заяву, в якому запропонував компанії Renault створити спільний концерн на паритетній основі — 50% на 50%. Офіційний представник французького уряду Сібетя Ндіай пізніше також вказала, що уряд підтримує плани компанії.
Нагадаємо, керівництво французької автомобільної компанії Renault в черговий раз запропонувало японському автоконцерну Nissan злиття.