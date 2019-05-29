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Nissan, Renault і Mitsubishi обговорюють пропозицію Fiat Chrysler про можливе злиття

Nissan, Renault і Mitsubishi обговорюють пропозицію Fiat Chrysler про можливе злиття

Київ • УНН

 • 13453 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Керівництво автомобільного альянсу Nissan — Renault — Mitsubishi веде обговорення недавнього пропозиції компанії Fiat Chrysler про часткове злиття на паритетних засадах. Про це повідомило агентство Kyodo, передає УНН.

Відзначається, що відповідна тема піднімалася і була однією з ключових на минулому в середу в Токіо зборах керівництва тристороннього альянсу.

Зокрема, раніше, ще 27 травня, видання Wall Street Journal повідомляло про те, що Renault і Fiat Chrysler ведуть переговори про часткове злиття.

Нагадаємо, 27 травня Fiat Chrysler оприлюднила заяву, в якому запропонував компанії Renault створити спільний концерн на паритетній основі — 50% на 50%. Офіційний представник французького уряду Сібетя Ндіай пізніше також вказала, що уряд підтримує плани компанії.

Нагадаємо, керівництво французької автомобільної компанії Renault в черговий раз запропонувало японському автоконцерну Nissan злиття.

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