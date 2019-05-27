Renault і Fiat Chrysler ведуть переговори про часткове злиття - WSJ

За інформацією джерел газети, на переговорах, що відбулись у неділю, обговорюються різні варіанти взаємодії, в тому числі в галузі розвитку технології електрокарів, налагодження спільного випуску автомобілів і сумісності кінцевого продукту. Сторони вивчають доцільність злиття на паритетних засадах, яке призведе до утворення нового автогіганта з капіталізацією в розмірі близько 37 млрд доларів і обсягом виробництва майже 9 млн легкових автомобілів і пікапів на рік. Таке підприємство посяде третє місце в світі після німецького концерну Volkswagen і японської Toyota, але обійде американську General Motors, уточнило видання.

За даними його джерел, Renault і Fiat Chrysler також обговорюють опцію обміну акціями. Однак такий варіант покликаний закласти основу для злиття на більш пізньому етапі. Раніше про можливість злиття повідомляли газета Financial Times і AFP.

The Wall Street Journal не виключає, що сторони в разі успіху підготують спільну заяву. Воно може бути опубліковано вже в понеділок вранці.

Нагадаємо, за перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%.