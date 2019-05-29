Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение Fiat Chrysler о возможном слиянии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Руководство автомобильного альянса Nissan - Renault - Mitsubishi ведет обсуждение недавнего предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетных началах. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
Отмечается, что соответствующая тема поднималась и была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.
В частности, ранее, еще 27 мая, издание Wall Street Journal сообщало о том, что Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии.
Напомним, 27 мая Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложил компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе — 50% на 50%. Официальный представитель французского правительства Сибетя Ндиай позже также указала, что правительство поддерживает планы компании.
Напомним, руководство французской автомобильной компании Renault в очередной раз предложило японскому автоконцерна Nissan слияния.