FIA отменила санкции в отношении российских и белорусских пилотов

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила все санкции в отношении российских и белорусских пилотов, введённые после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в соответствующем циркуляре FIA, сообщает УНН.

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Отмечается, что санкции также отменяются в отношении российских и белорусских национальных команд и чиновников. При этом пилотам из рф и Беларуси разрешается участвовать в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

Чрезвычайные меры FIA должны быть пересмотрены с целью отмены ограничений на участие российских и белорусских пилотов, национальных команд, отдельных участников и официальных лиц, а также ограничений, связанных с демонстрацией их национальных символов, цветов, флагов и гимнов - говорится в документе.

В то же время в FIA добавили, что сохраняют в силе запрет на проведение международных соревнований на территории России и Беларуси. В организации заявили, что продолжат следить за развитием событий в Украине. FIA также оставила за собой право в дальнейшем принимать дополнительные меры, в частности для соблюдения санкционных режимов и своих контрактных обязательств.

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