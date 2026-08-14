FIA отменила санкции в отношении российских и белорусских пилотов

$44.710.1551.620.14
ukenru
20:59 • 6026 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
17:42 • 15667 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 17548 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
13 августа, 16:15 • 14624 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
13 августа, 15:28 • 15830 просмотра
Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима
13 августа, 13:12 • 20673 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
13 августа, 11:50 • 20442 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
13 августа, 11:08 • 15462 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
13 августа, 09:59 • 22083 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
13 августа, 09:19 • 38164 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
65%
755мм
Популярные новости
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 21167 просмотра
Производители мороженого меняют рецептуры из-за спроса потребителей на более полезные лакомства13 августа, 14:24 • 7880 просмотра
Нашли «чёрный ящик» МиГ-29, который упал в Одесской области, специалисты работают над его восстановлением — ГБР13 августа, 15:09 • 5188 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 16416 просмотра
В Тернопольской области Volkswagen врезался в Peugeot - есть пострадавшие и погибшие, среди них ребёнокPhoto17:49 • 3520 просмотра
публикации
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 16455 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 21209 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 38164 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 45733 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 45815 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Вадим Филашкин
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Одесская область
Запорожская область
Соединённые Штаты
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 31039 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 28383 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 46784 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 41932 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 178797 просмотра
Актуальное
The New York Times
Хранитель
Бильд
Микоян МиГ-29
Google Play

FIA отменила санкции в отношении российских и белорусских пилотов

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Международная автомобильная федерация отменила все ограничения для российских и белорусских пилотов, команд и чиновников. Запрет на проведение соревнований на территории РФ и Беларуси остается в силе.

FIA отменила санкции в отношении российских и белорусских пилотов

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила все санкции в отношении российских и белорусских пилотов, введённые после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом говорится в соответствующем циркуляре FIA, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что санкции также отменяются в отношении российских и белорусских национальных команд и чиновников. При этом пилотам из рф и Беларуси разрешается участвовать в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

Чрезвычайные меры FIA должны быть пересмотрены с целью отмены ограничений на участие российских и белорусских пилотов, национальных команд, отдельных участников и официальных лиц, а также ограничений, связанных с демонстрацией их национальных символов, цветов, флагов и гимнов

- говорится в документе.

В то же время в FIA добавили, что сохраняют в силе запрет на проведение международных соревнований на территории России и Беларуси. В организации заявили, что продолжат следить за развитием событий в Украине. FIA также оставила за собой право в дальнейшем принимать дополнительные меры, в частности для соблюдения санкционных режимов и своих контрактных обязательств.

Напомним

Совет Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение взрослых российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года.

Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к участию в мировых соревнованиях08.07.26, 20:17 • 4744 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Украина